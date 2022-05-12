Sekizinci katta asılı kalan 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı! Korku dolu anlar kamerada | Video
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Kazakistan’da bir binanın 8’inci katında bulunan pencerede asılı kalan 3 yaşındaki çocuğun hayatını 37 yaşındaki Sabit Shontakbaev alt kattaki dairenin penceresinden dışarı çıkarak kurtardı.
Çocuğun annesinin alışveriş için evden ayrıldığı ve yalnız olduğu belirtilirken, çocuğun pencerenin altına yastıklar ve yumuşak oyuncaklar yığdığı ve ardından pencerenin dışına çıktığını ifade edildi.
"O ANDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM"
Shontakbaev yaptığı açıklamada, "İnsanların toplandığını fark ettik ve hemen başımı kaldırdım ve sekizinci kattan sarkan bir kız gördüm" ifadelerini kullanarak, hemen binanın 7'inci katına çıktığını aktardı. Shontakbaev, "Kapıyı çaldık ve neyse ki hemen kapıyı açtılar" ifadelerini kullanarak, "O anda hiçbir şey düşünmedim, sadece çocuğa yardım etmek istedim" dedi.
"EYLEMLERİMİ KAHRAMANCA GÖRMÜYORUM"
Çocuğu kurtardıktan sonra işe gittiğini aktaran Shontakbaev, "'Ailesini görmedim bile. Daha sonra, arkadaşımla doğruca işe gittim" ifadelerini kullanarak, "Çocuğu kurtardım ve ayrıldım. Haberlerde ve sosyal ağlarda aniden bana kahraman demeye başladılar. Eylemlerimi kahramanca görmüyorum. Bana göre, böyle durumlarda herkes yardım eli uzatmalı" dedi.
MADALYA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Shontakbaev, Acil Durum Bakan Yardımcısı İbrahim Kulshimbayev tarafından madalya ile ödüllendirilirken, Nur Sultan Belediye Başkanı Altay Kulginov tarafından ise tebrik edildi.