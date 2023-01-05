Sel sularında sörf yaptı | Video

ABD’nin California eyaletinde bir genç, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde sörf yaptı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Cruz bölgesinde etkili olan sağanak yağış, seli beraberinde getirdi. Aptos kasabasında sokaklar sular altında kalırken, 28 yaşındaki bir genç, kötü havayı fırsata çevirdi. Dalgıç kıyafeti giyen gencin bir aracın arkasına bağlanan ip yardımıyla sörf yaptığı görüldü. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.