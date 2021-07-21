Sıcaklıklar 50 dereceyi bulunca, Dubai kendi yapay yağmurunu üretti | Video
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Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı.
Yılda ortalama sadece 78 milimetre yağış alan ve dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi yapay yağmur üretti. Yağmur, dronelar ile bulutlara elektro şok verilerek oluşturuldu. Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı görüldü.