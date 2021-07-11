Video Dünya Sıcaktan bunalan yolcular, uçağın acil durum kapısını açtı | Video

Sıcaktan bunalan yolcular, uçağın acil durum kapısını açtı | Video

Sıcaktan bunalan yolcular, uçağın acil durum kapısını açtı | Video
11.07.2021 | 15:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sıcaktan bunalan yolcular, uçağın acil durum kapısını açtı | Video 00:16
Sıcaktan bunalan yolcular, uçağın acil durum kapısını açtı | Video 11.07.2021 | 15:00
Sudan’da patlama: 4 ölü | Video 00:29
Sudan’da patlama: 4 ölü | Video 11.07.2021 | 12:57
Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video 03:01
Otomobil yan yattı, aracın içinde bulunan kadın böyle kurtarıldı | Video 11.07.2021 | 11:07
Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video 12:49
Srebrenitsa'da neler yaşandı? Tam 26 yıl geçti | Video 11.07.2021 | 11:11
Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video 01:22
Srebrenitsa katliamı 26. yılında | Video 11.07.2021 | 11:10
ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı 02:36
ABD’de ırkçılık karşıtı gösterilerin hedefi olan generallerin heykelleri kaldırıldı 10.07.2021 | 19:42
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada... 00:22
Eğlence mekanında dehşet! Genç kadının korkunç ölümü kamerada... 10.07.2021 | 13:46
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi! 00:28
Haiti'de halk Devlet Başkanı Jovenel Mose suikastı zanlılarını sokaklarda sürüklendi! 10.07.2021 | 12:07
ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada 00:18
ABD'de orman yangınında korkutan görüntü! Dev alev hortumu kamerada 10.07.2021 | 11:12
İran'ın başkenti Tahran'da patlama 00:56
İran'ın başkenti Tahran'da patlama 10.07.2021 | 08:22
New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video 03:03
New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video 09.07.2021 | 15:21
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor 01:56
Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor 09.07.2021 | 12:19
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video 01:32
Bangladeş'in başkenti Dakka'da yangın! 52 ölü | Video 09.07.2021 | 11:45
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı | Video 01:27
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı | Video 09.07.2021 | 10:28
ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı | Video 01:49
ABD'de bir şahıs, kilisenin çatısındaki haçları yakmaya çalıştı | Video 09.07.2021 | 08:36
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 01:16
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 08.07.2021 | 15:23
Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video 00:29
Havalanan Rus savaş uçağı Litvanya'daki basın toplantısını kesintiye uğrattı | Video 08.07.2021 | 14:21
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı 08.07.2021 | 12:52
Japonya’da felaket üstüne felaket | Video 01:01
Japonya’da felaket üstüne felaket | Video 08.07.2021 | 11:19
Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video 00:36
Denizde feci olay! Bilincini kaybeden paraşütlü kadına sürat teknesi çarptı | Video 08.07.2021 | 10:16

Olay, Rusya'nın Şeremetyevo havaalanında meydana geldi. Kalkıştaki gecikme ve uçağın klimasının çalışmaması sebebiyle bunalan yolcular, uçağın acil durum kapısını açtı. Ekip ve yolcular, yaklaşık 4 saat rötardan sonra başka bir uçağa transfer edildi. Rus havayolu şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bulunan yolcular, klimalardaki arıza nedeniyle nefes almakta sorun yaşayınca çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu.

Rusya'nın başkenti Moskova akıl almaz bir olaya sahne oldu. Moskova'dan Antalya'ya saat 02.20'de kalkması planlanan Rossiya Airlines'e ait 5625 sefer sayılı uçağa yolcular alındı. Kalkışa hazırlanan uçağın yolcuları, bir süre sonra havasızlıktan şikayet etmeye başladı. Uçağın klimalarındaki arıza nedeniyle nefessiz kalan yolcular, çareyi acil çıkış kapısını açmakta buldu. Nefes alamadıkları için paniğe kapılan yolcuların acil çıkış kapısını açması sonucu uçağın solundaki acil tahliye kaydırağı aktif hale geldi. Ekipler, uçaktaki tüm yolcuları indirdi.

Rossiya Airlines yaptığı açıklamada, uçakta bulunan yolcuların başka bir uçağa alınarak uçuşun 4 saatlik gecikmeli olarak gerçekleştirilebildiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılırken, havayolu şirketi yolcuların zararlarının karşılanacağını ifade etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA