Video Dünya Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video
Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video

Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video

23.12.2022 | 14:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video 02:42
Şili’deki orman yangınları yayılıyor! 400 ev kül oldu | Video 23.12.2022 | 14:04
Yunan spikerin ’KIZILELMA’ hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video 02:05
Yunan spikerin 'KIZILELMA' hazımsızlığı! Ekranda görünce... | Video 23.12.2022 | 11:46
Kerkük’te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 01:36
Kerkük'te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 23.12.2022 | 09:31
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 11:49
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 23.12.2022 | 08:48
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 01:55
Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 22.12.2022 | 15:28
Kırgızistan ve Rusya’da uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi | Video 01:23
Kırgızistan ve Rusya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 72 kilo madde ele geçirildi | Video 22.12.2022 | 12:11
Kolombiya’da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 00:51
Kolombiya'da petrol tankı patladı: 1 ölü | Video 22.12.2022 | 10:08
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 10:06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 22.12.2022 | 09:00
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz | Video 05:27
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Gaz dağıtım merkezi için Ankara ve diğer muhataplarımızla görüşüyoruz" | Video 21.12.2022 | 16:36
Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video 00:33
Japonya’yı vuran şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaşıyor: 3 ölü 10 yaralı | Video 21.12.2022 | 16:30
Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 01:46
Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 21.12.2022 | 14:57
Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi | Video 02:22
Moda tutkunları Riyadda Mütezavi Moda Haftası’nda bir araya geldi | Video 21.12.2022 | 14:15
ABD’de 6.4’lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video 02:11
ABD'de 6.4'lük depremin bilançosu netleşiyor: 2 ölü, 12 yaralı | Video 21.12.2022 | 10:24
Messi’ye Arjantin’de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 00:14
Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
Tayland Körfezi’nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:26
Tayland Körfezi'nde donanma gemisi battı: 31 kayıp! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.12.2022 | 14:01
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:08
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:11
SON DAKİKA! Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 00:13
SON DAKİKA! Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı! 31 kayıp | Video 19.12.2022 | 09:33
Tayland Boğazı’nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 00:13
Tayland Boğazı'nda donanma gemisi battı: 31 kayıp! | Video 19.12.2022 | 09:30
Rusya’da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 01:56
Rusya'da petrol ve doğal gaz tesisinde yangın | Video 19.12.2022 | 09:16
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama | Video 01:13
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama | Video 19.12.2022 | 09:09

Şili’nin Valparaiso bölgesindeki Vina del Mar kentinde yayılan orman yangınlarında alevler 400 eve sıçradı. Yangınlarda 2 kişi hayatını kaybederken, bölgede acil durum ilan edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Güney Amerika ülkesi Şili'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangınları giderek yayılıyor. Ülkenin orta kesimindeki Valparaiso bölgesinin Vina del Mar kentinde devam eden yangınlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle ulaştığı yerleşim yerlerinde faciaya yol açtı. Kentin itfaiye yetkilisi Patricio Brito, yangınlarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 400 evin ise yandığını açıkladı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın nedeniyle Valparaiso bölgesinde acil durum ilan etti. Boric yaptığı açıklamada, "Şili hükümeti olarak önceliğimiz halkın güvenliği. Durumu kontrol altına almak için gerekli tüm kaynakları seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yangın 110 hektarlık alanı küle çevirirken, bazı mahalleler için tahliye emri verildi. Alevlerin kontrol altına alınmasının birkaç gün sürebileceği belirtildi. Alevlere yaklaşık 800 itfaiyeci ve 150 korucu ile müdahale sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA