Sırbistan’da seçim protestoları sürüyor: Binlerce kişi seçimlerin tekrarını istedi | Video 31.12.2023 | 08:26 Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da binlerce gösterici, seçimlerin yenilenmesini ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in istifasını talep etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sırbistan'da muhaliflerin 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin sonuçlarına yönelik protestoları yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Bugün "ProGlas" isimli bağımsız bir sivil inisiyatif tarafından başkent Belgrad'da düzenlenen gösteride binlerce kişi, "Hırsızlar" ve "Hırsız Vucic" sloganları attı.

Başkentteki Terezija (Tereziya) Çeşmesi yanında başlayan gösteride 13 gündür açlık grevinde bulunan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkan Yardımcısı Marinika Tepic konuşma yaptı. Durumu elvermediği için uzun konuşamayacağını belirten Tepic, hastaneye götürülmeden önce gözyaşları içinde yaptığı konuşmada 17 Aralık'ta yapılan seçimlerin iptal edilmesi talebini yineledi.

MUHALİFLER ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURACAK

Muhalif partilerin oluşturduğu "Sırbistan Şiddete Karşı" seçim ittifakının temsilcilerinden Radomir Lazovic ise uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı. Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Miodrag Jovanovic, muhalifleri 13 Ocak tarihine kadar seçimlerde yapılan usulsüzlüklere ilişkin ellerindeki tüm delilleri kendilerine ulaştırma çağrısında bulundu. Jovanovic, bu tarihte tüm delilerin seçimlerin iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne iletileceğini söyledi. Muhaliflerin protestolarının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

VUCİC, MUHALEFET PARTİLERİNİN HÜKÜMETİ DEVİRMEYİ AMAÇLADIKLARINI İLERİ SÜRÜYOR

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, muhaliflerin seçimlere ilişkin iddialarının gerçekleri yansıtmadığını ve desteklediği Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) kazandığı seçimlerin adil olduğunu savunuyor. Vucic ayrıca muhalefet partilerinin protestolarda şiddet hareketlerine neden olmayı hedeflediğini ve hükümeti devirmeyi amaçladıklarını ileri sürüyor.