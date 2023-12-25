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Sırbistan’da seçimlerde hile iddiası ortalığı karıştırdı | Video

Sırbistan’da seçimlerde hile iddiası ortalığı karıştırdı | Video

25.12.2023 | 12:24

Sırbistan’da 17 Aralık’ta gerçekleştirilen seçimlerde hile yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Göstericiler, Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışırken, polis eylemcilere gazla müdahale etti.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da seçimlerden bu yana devam eden barışçıl protesto gösterileri dün akşam şiddet olaylarına sahne oldu. Sırbistan'da 17 Aralık'ta gerçekleştirilen parlamento ve yerel seçim sonuçlarının iktidar partisi tarafından manipüle edildiğini iddia eden "Sırbistan Şiddete Karşı" hareketi mensubu muhalif göstericiler, dün akşam seçimlerin yenilenmesi çağrısıyla Cumhuriyet Seçim Komisyonu binasından Belgrad Belediye Meclisi binasına yürüdü. Meclis binası önüne gelen göstericiler, binanın camlarını kırarak içeri girmeye çalıştı. Polis, öfkeli kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

EN AZ 35 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI
Belgrad Belediye Meclisi binası önündeki arbedenin ardından Sırbistan Ulusal Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Toplantının ardından konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, şiddet olaylarına karışan 35'ten fazla göstericinin gözaltına alındığını duyururken, muhalefetin belediye yönetimini ele geçirme teşebbüsünün söz konusu olduğunu ifade etti.

Sırbistan halkına seslenen Vucic, "Sırbistan vatandaşlarına, endişelenecek bir şey olmadığını duyurmak istiyorum. Bazı dramatik görüntüler söz konusu. Zira biz ülkemizi ve şehrimizi seviyoruz ve birilerinin pencereleri indirmesine ya da evimize zarar vermesine alışık değiliz. Fakat endişe etmeyin, herhangi bir devrim söz konusu değil" diye konuştu. Devletini seven ve ülkelerini korumaya hazır olduğunu söyleyen insanlardan telefon geldiğini ifade eden Vucic, "Bunu yapmayınız. Devlet, demokrasiyi ve kendini korumaya yetecek güce sahiptir" dedi.

SEÇİM HİLESİ İDDİASI
Sırbistan'da muhalifler, iktidar partisinin 17 Aralık'ta yapılan seçim sırasında başkent Belgrad'a otobüslerle insan taşıyarak seçim sonuçlarını etkilediğini savunuyor. Seçimler sırasında Sırp vatandaşların Bosna-Hersek'ten oy kullanmak üzere otobüslerle Sırbistan'a taşınmaları basına yansımıştı. Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik ise, Bosna-Hersek'te yaşayan 3 bin kadar Sırp vatandaşın Belgrad'da gayrimenkul sahibi olmaları nedeniyle oy kullanma hakları bulunduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Vucic de 2012'den beri iktidarda bulunan Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki seçim ittifakı lehine seçim mühendisliği yapıldığı yönündeki iddiaları "saçmalık ve yalan" olarak nitelendiriliyor.

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