Skandal sözler! "Türkiye zor durumda! İstanbul'u işgal edelim" | Video

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, küstahça açıklamalarda bulunarak Türkiye'nin deprem nedeniyle zor durumda olduğunu ve İstanbul'un işgal edilmesi gerektiğini söyledi.