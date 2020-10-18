Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Vaka sayısında Avrupa'da rekor üstüne rekorun ardından flaş önlem! Önce Fransa... | Video

Son Dakika Haberi... Avrupa'nın koronavirüs vaka sayısı açısından sıcak noktalarından biri olan Fransa'da yükselen Covid enfeksiyon oranını azaltmak için sokağa çıkma yasakları geri geldi! İlkbahardaki iki aylık karantina döneminden sonra işletmeleri halihazırda zarar gören restoran sahiplerinden bu yasak hakkında şikayetler gelse de, dün gece sokağa çıkma yasağı devreye girdi. İtalya'da da vakaların artması nedeniyle yeni tedbirler açıklanacağı bildirildi. Yerel basın, yeni kuralların spor salonları, havuzlar ve amatör spor etkinlikleri gibi faaliyetleri kısıtlayacağını söyledi.