Sokağa çıkma yasakları geri geliyor! Vaka sayısında Avrupa'da rekor üstüne rekorun ardından flaş önlem! Önce Fransa... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:21
00:30
Bağdat’ta şoke eden görüntü! 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne böyle attı! | Video 18.10.2020 | 21:36
03:00
02:42
Tayland’da protestocular Bangkok sokaklarını ele geçirdi | Video 18.10.2020 | 21:36
01:52
İrlanda’dan korona salgınında yeni önlemler | Video 18.10.2020 | 17:39
06:48
03:18
01:33
00:13
Son dakika! Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! | Video 17.10.2020 | 00:34
03:06
00:58
01:33
İsrail'in ilhak planına AB'den tepki! 16.10.2020 | 17:38
01:10
00:54
03:00
00:46
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu | Video 16.10.2020 | 16:32
03:00
01:09
03:18
Tayland'da protestocular toplanma yasağına meydan okudu | Video 15.10.2020 | 18:47
Son Dakika Haberi... Avrupa'nın koronavirüs vaka sayısı açısından sıcak noktalarından biri olan Fransa'da yükselen Covid enfeksiyon oranını azaltmak için sokağa çıkma yasakları geri geldi! İlkbahardaki iki aylık karantina döneminden sonra işletmeleri halihazırda zarar gören restoran sahiplerinden bu yasak hakkında şikayetler gelse de, dün gece sokağa çıkma yasağı devreye girdi. İtalya'da da vakaların artması nedeniyle yeni tedbirler açıklanacağı bildirildi. Yerel basın, yeni kuralların spor salonları, havuzlar ve amatör spor etkinlikleri gibi faaliyetleri kısıtlayacağını söyledi.