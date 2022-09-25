Video Dünya Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video
Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video

Sokakta koşu yapan sporcular, restoran müşterilerini panikletti | Video

25.09.2022 | 10:31

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Brezilya'da caddede kros yapan bir grup insan bir restoranın önünden geçerken, yemek yiyen müşteriler bir şeyden kaçtıklarını düşündü. Müşteriler, onlarla birlikte kaçmaya karar verince ortaya komik görüntüler çıktı.

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