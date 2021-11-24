Video Dünya Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video
Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video

Solomon Adaları’nda protestocular parlamentoyu bastı | Video

24.11.2021 | 16:49

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Solomon Adaları’nda başbakanın istifasını isteyen göstericiler parlamentoyu basıp bir kulübeyi ateşe verdi. Çıkan olayların ardından başkent Honiara’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Okyanusya'daki takımada ülkesi Solomon Adaları'nda Başbakan Manasseh Damukana Sogavare'nin istifasını talep eden göstericiler başkent Honiara'daki parlamentoyu basıp yanındaki bir kulübeyi ateşe verdi. Bir polis karakolunu da hedef alan göstericilerin binaları ateşe vermesi nedeniyle sokaklardan dumanlar yükselirken, bazı dükkanların da yağmalandığı belirtildi.

Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Çıkan olayların ardından Honiara'da bugün saat 19.00'dan Cuma günü saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okullarda da eğitime ara verildi.

Parlamento binasını basan protestocuların çoğunluğunun merkezi hükümetle gerginlik yaşayan Malaita eyaletinden geldiği belirtildi. 2019 yılında Başbakan Sogavare'nin Tayvan ile resmi ilişkileri keserek Çin'i diplomatik olarak tanıma kararı almasının ardından eyalet ve ulusal hükümet arasındaki tansiyon yükselmişti.

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