Video Dünya Somali'deki otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi | Video
Somali'deki otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi | Video

Somali'deki otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi | Video

21.08.2022 | 08:41

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Oteli'ne dün akşam düzenlenen saldırının ardından bilanço artıyor. Yetkililer, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini açıklarken, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Yetkililer, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasındaki çatışmanın hala devam ettiğini ve otelin büyük bir bölümünün saldırganların kontrolü altında olduğunu söyledi.

Otel, terör örgütü Eş Şebab tarafından bomba yüklü 2 araçla hedef alınmış ve olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında açıklama yapılmamıştı.
Öte yandan 17 Temmuz'da Somali'nin Jowhar şehrinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi ise yaralanmıştı.

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