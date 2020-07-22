Son Dakika: ABD Alaska'daki 7.8 büyüklüğündeki depremin görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberi... ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS)'nin verilerine göre ABD eyaleti Alaska'da Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Alaska'da saat 0612'de 13 kilometre derinlikte meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Can ve mal kaybına yönelik bir açıklama ise henüz yapılmadı.