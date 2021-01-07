SON DAKİKA! ABD Kongresine kanlı baskın ne anlam geliyor? 4 kişinin öldüğü ABD'de şimdi ne olacak? | Video
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Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki tarihi konuşması ardında destekçileri ABD Kongre binasını bastı! 4 kişinin öldüğü olayların ardından ABD'de neler olacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın, canlı yayında ABD Kongresi'ndeki basını ve son gelişmeleri değerlendirdi...