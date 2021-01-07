Son Dakika: ABD'de neler yaşandı? İşte, saat saat ABD Kongresi'nin basılması | Video
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Nijerya'da petrol taşıyan tankerde patlama | Video 07.01.2021 | 17:01
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Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ne hasarı ortaya çıktı | Video 07.01.2021 | 16:42
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İsrail, Suriye’yi vurdu: 3 ölü | Video 07.01.2021 | 14:56
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ABD'den son dakika haberi: Bir kadın polis tarafından böyle vuruldu! | Video 07.01.2021 | 11:03
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Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video 07.01.2021 | 10:55
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Amerika’daki protestolara New York’tan tepki | Video 07.01.2021 | 08:27
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Joe Biden'ı resmi olarak başkan seçen ABD son dakika haberleri ile çalkalanıyor! Seçim sonuçlarının onaylanması için Capitol’de yapılan oylamalar sırasında, binanın etrafında binlerce protestocu Trump yanlısı toplandı. ABD son olaylar ile kaosu yaşarken, çok sayıda protestocu, Senato binasına girdi ve müdahaleler sırasında 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kadının vurulma anı saniye saniye kaydedildi. Peki, Amerika’da neler yaşanıyor, Trump’ın yaşananlar hakkında ne açıklama yaptı? İşte, Başken Washington’dan gelen son dakika haberleri ve ABD’de son durum…