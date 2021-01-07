Son Dakika: ABD'de neler yaşandı? İşte, saat saat ABD Kongresi'nin basılması | Video

Joe Biden'ı resmi olarak başkan seçen ABD son dakika haberleri ile çalkalanıyor! Seçim sonuçlarının onaylanması için Capitol’de yapılan oylamalar sırasında, binanın etrafında binlerce protestocu Trump yanlısı toplandı. ABD son olaylar ile kaosu yaşarken, çok sayıda protestocu, Senato binasına girdi ve müdahaleler sırasında 4 kişi hayatını kaybetti. Bir kadının vurulma anı saniye saniye kaydedildi. Peki, Amerika’da neler yaşanıyor, Trump’ın yaşananlar hakkında ne açıklama yaptı? İşte, Başken Washington’dan gelen son dakika haberleri ve ABD’de son durum…