Son dakika! Aden Havalimanı'nda kabine üyelerinin indiği sırada büyük patlama: Çok sayıda ölü var | Video
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Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanının terminalinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gelen ilk bilgilere göre; 5 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı. Kabine üyelerinin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.