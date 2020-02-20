Video Dünya Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı

Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı

Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı
19.02.2020 | 02:08

Son dakika haberi... Almanya'nın Hanau kentinde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor

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