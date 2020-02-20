Son Dakika: Almanya'da silahlı saldırı
Son dakika haberi... Almanya'nın Hanau kentinde bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor
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