Son Dakika: Azerbaycan Ermesnitan cephe hattından flaş görüntüler... 100'ü aşkın bölge işgalden kurtarıldı | Video

Azerbaycan Ermenistan arasındaki çatışmalarda son dakika haberleri peş peşe geliyor. Harekatın başladığı günden bu yana Azerbaycan 100'ü aşkın bölgeyi işgalden kurtardı. Cephe hattından görüntüleri sık sık paylaşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı yeni bir video yayınladı. İşte, Azerbaycan'ın harekatında son durum ve çarpıcı görüntüler...