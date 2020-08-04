Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
00:26
Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video 04.08.2020 | 20:03
00:03
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:03
06:54
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video 04.08.2020 | 19:09
00:22
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 04.08.2020 | 14:44
00:30
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 04.08.2020 | 11:43
01:31
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 04.08.2020 | 11:27
01:16
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 03.08.2020 | 15:04
00:50
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 03.08.2020 | 14:27
01:23
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 02.08.2020 | 17:29
01:05
00:52
Fas'ta kurban pazarında koyunlar yağmalandı | Video 02.08.2020 | 13:24
00:55
Son Dakika Haberi: İlk defa bir köpek koronavirüsten öldü! | Video 01.08.2020 | 15:44
01:14
00:19
03:36
01:04
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 30.07.2020 | 14:33
00:52
00:38
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 29.07.2020 | 19:00
02:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 29.07.2020 | 12:09
Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.