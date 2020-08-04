Video Dünya Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video

Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video

Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video
04.08.2020 | 20:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Patlama sonrası Beyrut Limanı bu hale geldi! İnanılmaz görüntüler! | Video 00:44
Son dakika! Patlama sonrası Beyrut Limanı bu hale geldi! İnanılmaz görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:02
Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video 00:26
Son dakika! Beyrut'taki şiddetli patlama anı kameraya böyle yansıdı! | Video 04.08.2020 | 20:03
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video 00:03
Son dakika! Beyrut'taki patlamadan inanılmaz görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:03
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video 06:54
Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video 04.08.2020 | 19:09
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 00:22
Çin'de gökdelene yıldırım düşme anı kamerada | Video 04.08.2020 | 14:44
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 00:30
ABD'de sahilde dev köpekbalığı paniği | Video 04.08.2020 | 11:43
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 01:31
Azrail kıyafeti ve tırpanla dolaşan genç plajdakiler korkuttu | Video 04.08.2020 | 11:27
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 01:16
Son Dakika Haberi: Ukrayna'da rehine krizi | Video 03.08.2020 | 15:04
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 00:50
İngiltere Parlamentosu'dan tecavüz skandalı | Video 03.08.2020 | 14:27
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 01:23
İran'dan flaş Ayasofya Camii açıklaması | Video 02.08.2020 | 17:29
Çin'de boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplanan inşaat işçisi böyle kurtarıldı | Video 01:05
Çin'de boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplanan inşaat işçisi böyle kurtarıldı | Video 02.08.2020 | 16:43
Fas'ta kurban pazarında koyunlar yağmalandı | Video 00:52
Fas'ta kurban pazarında koyunlar yağmalandı | Video 02.08.2020 | 13:24
Son Dakika Haberi: İlk defa bir köpek koronavirüsten öldü! | Video 00:55
Son Dakika Haberi: İlk defa bir köpek koronavirüsten öldü! | Video 01.08.2020 | 15:44
Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video 01:14
Hindistan'da Müslüman gence Kurban Bayramı'nda inek eti taşıdığı iddiasıyla linç girişimi | Video 01.08.2020 | 10:23
İspanya'da bir turist kayalıklardan denize atlayarak belkemiğini zedeledi, o anlar görüntülendi | Video 00:19
İspanya'da bir turist kayalıklardan denize atlayarak belkemiğini zedeledi, o anlar görüntülendi | Video 01.08.2020 | 11:39
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş talep! 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri... | Video 03:36
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş talep! 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleri... | Video 30.07.2020 | 17:37
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 01:04
İsrail iç savaşa mı sürükleniyor? | Video 30.07.2020 | 14:33
Son Dakika Haberi: Rus Ordusu'nda casusuluk skandalı! Rus istihbaratı, Ukrayna adına... | Video 00:52
Son Dakika Haberi: Rus Ordusu'nda casusuluk skandalı! Rus istihbaratı, Ukrayna adına... | Video 30.07.2020 | 12:58
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 00:38
Yol çöktü kaldırımda yürüyen iki kişi çukura böyle düştü! | Video 29.07.2020 | 19:00
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 02:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı CHP'nin dostları kim? | Video 29.07.2020 | 12:09

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu. Öte yandan Lübnan resmi ajansı LNA, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Çevrede şiddetli patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA