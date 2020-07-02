Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ortak basın açıklaması | Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Almanya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile oratak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı. Başka adımlar da atılacak" dedi. Bakan Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada; "Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli" ifadelerini kullanırken "Tedbirlerimizi aldık misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. Çavuşoğlu Fransa'ya tepki gösterdi. Çavuşoğlu: "Gemilerimizin (Fransız gemilerine) kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir"