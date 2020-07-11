Son Dakika: Dünya Müslümanlarından Türkiye'ye Ayasofya Camii mesajı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:37
Son Dakika: Dünya Müslümanlarından Türkiye'ye Ayasofya Camii mesajı | Video 11.07.2020 | 12:44
00:13
Futbol sahasında kalecinin üzerine yıldırım düşme anı kamerada | Video 10.07.2020 | 09:06
00:23
Yemen Cumhurbaşkanı Danışmanı Abdulaziz Jabari'ya suikast girişimi | Video 08.07.2020 | 18:18
00:19
00:36
İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin toplam değeri açıklandı | Video 08.07.2020 | 12:24
01:00
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü | Video 07.07.2020 | 22:21
01:31
Filistinliler, İsrail’in ilhak planına ‘hayır’ dedi | Video 07.07.2020 | 18:27
00:17
Esad rejimi İdlib’in batısını vurdu: 4 yaralı | Video 07.07.2020 | 18:20
01:22
01:09
İran haber Ajansı'ndan Türkiye haberi | Video 07.07.2020 | 17:28
03:04
Son Dakika: BM'den flaş İdlib açıklaması 'Esad savaş suçu işledi' | Video 07.07.2020 | 15:26
00:49
Çin’de gölete düşen öğrenci otobüsünde bulunan 21 kişi öldü | Video 07.07.2020 | 15:20
01:21
01:32
İngiliz Financial Times "Türkiye olmasa Libya'da felaket yaşanırdı" | Video 07.07.2020 | 10:32
01:06
ABD'de Archaeology Dergisi'nden skandal Ayasofya ve İstanbul kapağı | Video 06.07.2020 | 12:35
00:31
00:33
Son Dakika: Fransa'yı sarsan şok istifa!| Video 03.07.2020 | 11:08
02:00
Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı | Video 02.07.2020 | 18:50
03:24
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı | Video 02.07.2020 | 16:47
Son Dakika Haberi... Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması sonrası dünya Müslümanları Türkiye'ye Ayasofya Camii'nin ibadet açılması ile ilgili tebrik mesajlarını böyle ilettiler...