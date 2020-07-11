Son Dakika: Dünya Müslümanlarından Türkiye'ye Ayasofya Camii mesajı | Video

Son Dakika Haberi... Danıştay'ın 1934 yılı Bakanlar Kurulu Kararı'nı iptal etmesiyle Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması sonrası dünya Müslümanları Türkiye'ye Ayasofya Camii'nin ibadet açılması ile ilgili tebrik mesajlarını böyle ilettiler...