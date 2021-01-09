Video Dünya Son Dakika: Endonezya'da düşen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen ilk görüntüler! | Video

Son Dakika: Endonezya'da düşen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen ilk görüntüler! | Video

Son Dakika: Endonezya'da düşen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen ilk görüntüler! | Video
09.01.2021 | 14:16

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Son dakika haberi: Endonezya'da radardan kaybolan ve düştüğü yönünde güçlü bilgiler olan uçakla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Endonezya'da düşen uçağa ait olduğu iddia edilen ilk görüntüler geldi. Endonezya merkezli Sriwijaya Air’in başkent Jakarta’dan kalkan SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi uçağının kalkışından kısa bir süre sonra radardan kaybolduğu belirtildi. 10 bin feet irtifa kaybeden uçağın düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

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