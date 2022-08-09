SON DAKİKA! FBI'dan Trump'ın evine şok baskın! ABD tarihinde bir ilk | Video

ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-A-Lago mülküne FBI tarafından baskın yapıldığını duyurdu. Trump, yaşanan olayı kınayarak, "Böyle bir saldırı ancak, Üçüncü Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.