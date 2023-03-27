Video Dünya SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video
SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video

SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı | Video

27.03.2023 | 16:49

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan Fransa’nın Ankara Büyükelçisine, PKK/YPG'lilerin Senatoda ağırlanmalarının ve “madalyayla ödüllendirilmelerinin” kuvvetle kınandığı vurgulandı.

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