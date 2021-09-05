Video Dünya Son dakika! Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video

Son dakika! Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video

Son dakika! Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video
05.09.2021 | 16:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Gine’de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video 00:31
Son dakika! Gine'de darbe! Cumhurbaşkanı Alpha Conde, darbe yapan askerler tarafından gözaltına alındı | Video 05.09.2021 | 16:37
ABD Philadelphia’da görüntüler dünyayı korkuttu! Zombi filmi değil gerçek | Video 02:19
ABD Philadelphia'da görüntüler dünyayı korkuttu! Zombi filmi değil gerçek | Video 05.09.2021 | 14:48
Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video 01:17
Gine’de darbe girişimi iddiası! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu | Video 05.09.2021 | 14:49
Pakistan’da güvenlik noktasına saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 01:00
Pakistan’da güvenlik noktasına saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 05.09.2021 | 14:23
Bakü’den Fuzuli Uluslararası Havalimanı’na ilk uçuş gerçekleştirildi | Video 00:19
Bakü'den Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi | Video 05.09.2021 | 12:55
Mısır’da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi, onlarca kişi hayatını kaybetti | Video 00:54
Mısır’da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi, onlarca kişi hayatını kaybetti | Video 05.09.2021 | 10:26
Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban’dan kadınlara sert müdahale | Video 01:29
Afgan kadınlardan özgürlük çığlığı! Taliban'dan kadınlara sert müdahale | Video 05.09.2021 | 09:26
İngiltere’nin başkenti Londra’da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar! 00:28
İngiltere’nin başkenti Londra'da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar! 04.09.2021 | 14:36
Afganistan’ın Guantanamo’su 01:02
Afganistan’ın Guantanamo’su 04.09.2021 | 09:26
Son dakika! Afganistan’da Pencşir, Taliban kontrolüne girdi! İşte ilk görüntüler | Video 03:10
Son dakika! Afganistan'da Pencşir, Taliban kontrolüne girdi! İşte ilk görüntüler | Video 03.09.2021 | 19:58
İsrail’den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video 02:13
İsrail'den Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale: 70 yaralı | Video 03.09.2021 | 16:59
Başkan Putin’in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 09:53
Başkan Putin'in tarih hatasını düzelten öğrenci gündem oldu | Video 03.09.2021 | 16:22
Central Park’ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 00:29
Central Park'ta polis, selde mahsur kalanları böyle kurtardı | Video 03.09.2021 | 16:12
ABD’nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 02:14
ABD'nin son Kabil operasyonu: Araçlar ve CIA üssü böyle imha edildi | Video 03.09.2021 | 14:38
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03:43
Haiti depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor | Video 03.09.2021 | 14:05
Arjantin’de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 00:53
Arjantin'de kano süren kadınla balinanın dansı mest etti | Video 03.09.2021 | 13:28
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03:21
ABD’de Ida Kasırgasında can kaybı 46’ya yükseldi | Video 03.09.2021 | 11:20
Yeni Zelanda’da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video 00:35
Yeni Zelanda'da 6 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü | Video 03.09.2021 | 09:16
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 05:25
İspanya’da sel suları araçları denize sürükledi, 5 bin ev elektriksiz kaldı | Video 02.09.2021 | 16:19
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 01:23
Afganistan Halk Direniş Cephesi duyurdu: İlerleyemediler, 40 Taliban mensubunu öldürdük 02.09.2021 | 16:20

Batı Afrika ülkesi Gine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınında silah sesleri duyulmasının ardından darbe girişimi olduğu haberleri gelmişti. Son gelen görüntülerde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askerler tarafından gözaltına alındığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA