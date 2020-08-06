Son Dakika Haberi: Beyrut'ta gelin ve damadın yaşadığı dev patlama dehşetini canlı yayında anlattı | Video
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Beyrut'taki patlamada şok dalgasının gücü böyle görüntülendi | Video 05.08.2020 | 15:53
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Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video 04.08.2020 | 20:02
Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgasına yakalanan gelin ve damadın yaşadıkları dehşet anı görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi. Patlama anında gelin ve damadın çekimini yapan düğün fotoğrafçısı Mahmoud Nakib, canlı yayında yaşanan dev patlama dehşetini anlattı...
Son Dakika: Beyrut patlamasında kendi ölümünü çeken kadının görüntülerindeki şok sesler olay oldu | Video