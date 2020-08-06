Son Dakika Haberi: Beyrut'ta gelin ve damadın yaşadığı dev patlama dehşetini canlı yayında anlattı | Video

Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın şok dalgasına yakalanan gelin ve damadın yaşadıkları dehşet anı görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlendi. Patlama anında gelin ve damadın çekimini yapan düğün fotoğrafçısı Mahmoud Nakib, canlı yayında yaşanan dev patlama dehşetini anlattı...