Son Dakika Haberi: İsrail Lübnanı vuruyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:02
Son Dakika Haberi: İsrail Lübnanı vuruyor | Video 27.07.2020 | 16:28
05:08
02:29
01:18
01:20
03:04
Son dakika: Alman turistlere seyahat kısıtlaması kalkıyor | Video 23.07.2020 | 13:01
02:59
01:32
01:12
00:40
Ukrayna'da rehine krizi! Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı | Video 21.07.2020 | 12:34
00:43
00:44
01:46
Londra'da siyahi adama polis şiddeti | Video 18.07.2020 | 01:03
01:24
00:43
01:25
00:55
İtalya'nın Sicilya Adası'nı sel vurdu: 2 ölü | Video 16.07.2020 | 18:27
00:54
İngiltere Savunma Bakanı Wallace’dan Türk İHA’larına övgü | Video 16.07.2020 | 17:35
01:37
İngiltere Savunma Bakanı Wallace’dan Türk İHA ve SİHA’larına övgü | Video 16.07.2020 | 15:43
Son dakika... İsrail havanlarla Lübnan'ı vuruyor.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail ordu sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.