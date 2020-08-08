Video Dünya Son Dakika Haberi | Lübnan'daki dev patlamanı yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Merakla izleyen kadınların feci sonu... | Video

Son Dakika Haberi | Lübnan'daki dev patlamanı yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Merakla izleyen kadınların feci sonu... | Video

Son Dakika Haberi | Lübnan'daki dev patlamanı yeni şok görüntüleri ortaya çıktı! Merakla izleyen kadınların feci sonu... | Video
08.08.2020 | 09:43

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Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın yeni ortaya çıkan şok görüntüleri patlamanın dehşetini gözler önüne serdi! Görüntülerde; Beyrut'ta dükkanda çalışan kadınların dışarıda olan biteni merak edip izlerken meydana gelen dev patlama ile savruldukları anlar görülüyor..

VİDEO DEVAM EDİYOR
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 120'si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmış. Patlamanın ardından bölgeye yakın bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntüleri daha ortaya çıktı. Görüntülerde işyerindeki kadınların neler olduğunu görmek için cam kapıdan dışarı baktığı ve bazı insanların sokakta koştukları görülüyor. Bir süre sonra ise patlamanın etkisi ile işyerinin kapısının tuzla buz olurken, kapıdaki kadınlardan biri metrelerce uzağa fırlıyor. Çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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