Son Dakika Haberi: Skandal çıplak fotoğraf tartışması! Ünlü isim canlı yayında youtuber kızın kafasını defalarca masaya vurdu… | Video

Ünlü YouTuber‘ın yaptığı skandal hareket tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. 1 milyona yakın takipçisi olan YouTube fenomeni, canlı yayın platformu olan Twitch’de başka bir YouTuber‘ı feci şekilde darp etti. Videoda bir anda kendini kaybettiği görülen YouTube fenomeni çıplak fotoğraf tartışması sonunda canlı yayında olduğunu umursamadan skandal hareketlere imza attı. YouTuber’ın, diğer fenomen kadının kafasını masaya vurduğu ve koltuktan geriye gittiği görülüyor. İşte, o anlara ait tepki toplayan görüntüler.