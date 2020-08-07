Son dakika! Hindistan'da uçak kazası! 191 yolculu uçak iniş sırasında ikiye ayrıldı! | Video
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Hindistan'da içinde 191 yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak ikiye ayrıldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi