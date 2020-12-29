Video Dünya SON DAKİKA! Hırvatistan'da 6,4'lük deprem... Deprem bölgesinden ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Hırvatistan'da 6,4'lük deprem... Deprem bölgesinden ilk görüntüler | Video

SON DAKİKA! Hırvatistan'da 6,4'lük deprem... Deprem bölgesinden ilk görüntüler | Video
29.12.2020 | 16:04

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Son dakika haberleri... Hırvatistan'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hırvatistan'da depremin yıkıma sebep olduğu bölgeden canlı yayınla son gelişmeleri ve ilk görüntüler...

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