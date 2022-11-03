Son Dakika: İmran Han’a suikast girişiminde bulunuldu! Gazeteci Fakhar Ur Rehman'dan canlı yayında açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Eski başbakan İmran Han'a suikast girişiminde bulunuldu. Seçim konvoyuna ateş açılan Han'ın bacağından vurulduğu belirtildi. Yerel basında yer alan iddialara göre; Han'a 4 kurşun isabet etti. Sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı. Öte yandan üşkenin Başbakanı Şahbaz Şerif'ten ilk açıklamalar geldi. Gazeteci Fakhar Ur Rehman ise A Habercanlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.