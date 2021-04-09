Video Dünya Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video

Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video

Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video
09.04.2021 | 14:17

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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıntıları A Haber Alpaslan Düven aktardı.

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