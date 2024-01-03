Video Dünya SON DAKİKA! İran'da art arda 2 patlama! En az 20 kişi öldü | Video
SON DAKİKA! İran'da art arda 2 patlama! En az 20 kişi öldü | Video

SON DAKİKA! İran'da art arda 2 patlama! En az 20 kişi öldü | Video

03.01.2024 | 15:19

İran’ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, patlama meydana geldiği bildirildi.

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