Video Dünya SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama: "Önleyici saldırı başlattık" | Video
SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama:

SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama: "Önleyici saldırı başlattık" | Video

28.02.2026 | 09:30

Son dakika haberi: ABD ile gerilimin tırmandığı İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı İsrail'in İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı.

