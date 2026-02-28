SON DAKİKA: İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri! İsrail'den ilk açıklama: "Önleyici saldırı başlattık" | Video

28.02.2026 | 09:30

Son dakika haberi: ABD ile gerilimin tırmandığı İran'ın başkenti Tahran'da bir patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken İsrail Savunma Bakanı İsrail'in İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını açıkladı.