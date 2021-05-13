Video Dünya SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı

SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı

SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı
13.05.2021 | 11:09

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Son dakika haberleri... Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada; İsrail'in Gazze'de şehit ettiği sivillerin zehirli gazla boğulduğu duyuruldu. İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki vahşetin şehit sayısı 72'ye yükselirken yaralı sayısı ise 388 oldu.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.

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