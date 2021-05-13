SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı
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Son dakika haberleri... Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada; İsrail'in Gazze'de şehit ettiği sivillerin zehirli gazla boğulduğu duyuruldu. İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'daki vahşetin şehit sayısı 72'ye yükselirken yaralı sayısı ise 388 oldu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi.