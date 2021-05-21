Video Dünya Son dakika! İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı | Video

Son dakika! İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı | Video

Son dakika! İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı | Video
21.05.2021 | 14:21

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İsrail ateşkese rağmen yine durmadı. İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

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