Son dakika! İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı | Video
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İsrail ateşkese rağmen yine durmadı. İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.