Video Dünya Son Dakika: Kiev'de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama | Video
Son Dakika: Kiev'de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama | Video

Son Dakika: Kiev'de bomba sesleri! Yerleşim yerlerine yakın yerde patlama | Video

15.11.2022 | 17:06

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Son dakika haberi: Reuters'un haberine göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki patlama meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yerleşimin olduğu iki binanın vurulduğunu söyledi.

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