SON DAKİKA | Moskova'da terör dehşeti! Silahlı saldırının yeni görüntüleri... 60 Ölü
Rusya'nın başkenti Moskova'da konser alanına düzenlenen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Moskova'da gerçekleşen terör saldırısında ölenlerin sayısının 60'a yükseldiği açıklandı.
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