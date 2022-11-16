Son Dakika: NATO'dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular... | Video
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Son dakika haberi... NATO'da gerçekleşen kritik Polonya toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın sürmesinin tehlikeli durumlara neden olduğunu belirten Stoltenberg, füzenin Rusya'ya ait olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.