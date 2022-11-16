Video Dünya Son Dakika: NATO'dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular... | Video
Son Dakika: NATO'dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular... | Video

Son Dakika: NATO'dan kritik açıklamalar: Füze kime ait? Son noktayı koydular... | Video

16.11.2022 | 15:16

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Son dakika haberi... NATO'da gerçekleşen kritik Polonya toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu. Savaşın sürmesinin tehlikeli durumlara neden olduğunu belirten Stoltenberg, füzenin Rusya'ya ait olduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

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