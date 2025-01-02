SON DAKİKA: New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı! | Video
Son dakika haberi: ABD'nin New York eyaletinde bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.
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