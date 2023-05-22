SON DAKİKA! New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! İşte ilk görüntüler | Video
ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne alçak saldırı. Oy verme işlemlerinin de gerçekleştirildiği, Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'ne saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Türkevi'nin camlarının hasar aldığı görüldü.
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