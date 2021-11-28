Son dakika! Peru’da 7.5 büyüklüğünde deprem | Video

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Peru’nun Barranca bölgesine 42 km uzaklığında 7.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGC) Peru'nun Barranca bölgesine 42 km uzaklığında 7.5 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.