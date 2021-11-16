SON DAKİKA: Polonya - Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale | CANLI YAYIN|
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Yaşlıların çöpten yiyecek toplama görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı 15.11.2021 | 13:16
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Dünyanın ilk "Tren-büs"ü Japonya'da hizmete giriyor 15.11.2021 | 09:42
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İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 14.11.2021 | 16:05
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Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı | Video 11.11.2021 | 15:51