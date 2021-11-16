Video Dünya SON DAKİKA: Polonya - Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale | CANLI YAYIN|
SON DAKİKA: Polonya - Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale | CANLI YAYIN|

SON DAKİKA: Polonya - Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale | CANLI YAYIN|

16.11.2021 | 12:42

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SON DAKİKA: Polonya - Belarus sınırında göçmenlere insanlık dışı müdahale | CANLI YAYIN| 00:57
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