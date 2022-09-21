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SON DAKİKA! Putin Rusya'da askeri seferberlik ilan etti | Video 21.09.2022 | 09:26
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Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 19.09.2022 | 23:01
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Rusya'dan nükleer santral yakınına füze saldırısı | Video 19.09.2022 | 14:07
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Nükleer santral, Rus kentini sanayi merkezine dönüştürdü | Video 19.09.2022 | 14:07
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Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video 19.09.2022 | 09:11
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Japonya'da tren istasyonlarını su bastı | Video 18.09.2022 | 15:04
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Tayvan’da 6.9 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2022 | 11:36
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Rusya'dan gelen son dakika haberi dünyayı yeniden diken üstünde bekletmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Putin, nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." ifadelerini kullandı.