SON DAKİKA! Putin Rusya'da askeri seferberlik ilan etti | Video

Rusya'dan gelen son dakika haberi dünyayı yeniden diken üstünde bekletmeye başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Batı'nın Rusya'yı yok etmeyi planladığını belirtti, "Hedefimiz Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Putin, nükleer silah kullanma imasında da bulunarak, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." ifadelerini kullandı.