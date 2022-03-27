Video Dünya SON DAKİKA! Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu | Video
SON DAKİKA! Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu | Video

SON DAKİKA! Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu | Video

27.03.2022 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Rus ordusu Ukrayna’nın Lutsk kentini vurdu | Video 00:18
SON DAKİKA! Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu | Video 27.03.2022 | 08:36
Yemen’de bir binanın çatısı çöktü! Onlarca ölü ve yaralı var! Dehşet anları kamerada | Video 00:29
Yemen'de bir binanın çatısı çöktü! Onlarca ölü ve yaralı var! Dehşet anları kamerada | Video 27.03.2022 | 08:36
Rusya Ukrayna savaşında yaptırımlar! Biden: Rus ekonomisini kalbinden vurduk! 18:28
Rusya Ukrayna savaşında yaptırımlar! Biden: Rus ekonomisini kalbinden vurduk! 26.03.2022 | 20:51
Esselamu Aleyküm diyerek sözlerine başladı! Zelenskiy İslam dünyasında seslendi: Ukraynalı Müslümanlar... 01:19
"Esselamu Aleyküm" diyerek sözlerine başladı! Zelenskiy İslam dünyasında seslendi: Ukraynalı Müslümanlar... 26.03.2022 | 18:48
Ukrayna’nın Lviv kentinde patlama meydana geldi 05:46
Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama meydana geldi 26.03.2022 | 18:30
SON DAKİKA: Ukrayna’da Rus tankının vurulma anı kamerada! | Video 00:23
SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus tankının vurulma anı kamerada! | Video 26.03.2022 | 13:21
Yunanistan’dan yeni provokasyon: Sisam Adası’nda askeri geçit töreni düzenledi! 00:17
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenledi! 26.03.2022 | 11:39
Suudi Arabistan’da petrol deposu vuruldu 00:41
Suudi Arabistan’da petrol deposu vuruldu 26.03.2022 | 09:17
Ukrayna - Rusya savaşından yeni şok görüntüler! Rus askerinin cansız bedenleri... 00:23
Ukrayna - Rusya savaşından yeni şok görüntüler! Rus askerinin cansız bedenleri... 26.03.2022 | 09:17
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 06:35
ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 25.03.2022 | 18:24
Emekli asker, Ukrayna’dan bir aslanı ve kurdu kendi minibüsüyle tahliye etti | Video 01:19
Emekli asker, Ukrayna’dan bir aslanı ve kurdu kendi minibüsüyle tahliye etti | Video 25.03.2022 | 15:18
Tayvan’ın nano teknoloji ile üretilen ’Ukrayna’ isimli orkidesi görücüye çıktı | Video 03:08
Tayvan’ın nano teknoloji ile üretilen 'Ukrayna' isimli orkidesi görücüye çıktı | Video 25.03.2022 | 14:53
AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için ABD ile anlaştı | Video 05:32
AB, Rus gazına bağımlılığı azaltmak için ABD ile anlaştı | Video 25.03.2022 | 14:53
SON DAKİKA! Rusya, Ukrayna’yı İskender balistik füzeleriyle vurdu | Video 02:49
SON DAKİKA! Rusya, Ukrayna’yı İskender balistik füzeleriyle vurdu | Video 25.03.2022 | 13:24
Rusya Çernihiv’de sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 00:22
Rusya Çernihiv'de sivil yerleşim alanlarını vurdu | Video 25.03.2022 | 11:33
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı | Video 02:55
Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı | Video 25.03.2022 | 10:23
Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi | Video 00:40
Amerikalı askerler Ukrayna saflarında savaşırken görüntülendi | Video 25.03.2022 | 08:46
Adeta felaket filmi gibi! Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Irpin’de büyük yıkım | Video 00:37
Adeta felaket filmi gibi! Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Irpin'de büyük yıkım | Video 24.03.2022 | 16:28
Ukrayna ordusu Rusya’nın Orsk gemisini vurdu | Video 02:36
Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu | Video 24.03.2022 | 15:47
Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video 03:55
Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video 24.03.2022 | 15:47

Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 32 gündür hız kesmeden devam ederken, Rus ordusu tarafından atılan roketlerin hedefinde bu kez batı Ukrayna yer aldı. Rus ordusu tarafından Sivastopol'den atıldığı iddia edilen roketler, Ukrayna'nın Lutsk kentini hedef aldı. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA