SON DAKİKA: Rus savaş gemisi Karadeniz'de İngiliz savaş gemisi HMS Defender'a uyarı ateşi açtı
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Son dakika haberleri... Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hamlenin İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması yapıldığı yer alırken, savaş uçaklarının da kullanıldığı belirtildi.