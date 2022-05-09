Son Dakika: Rusya Kızıl Meydan'da Zafer Günü'nü kutluyor: Putin'den flaş Ukrayna mesajı! | Video

Son dakika haberi: Savaş 75. günde devam ederken, Rusya'nın bugün Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen Zafer Günü kutlamaları başladı. Zafer Günü'nde önemli açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bizim asıl amacımız bize karşı başlatılan savaşı durdurmak. Ukrayna'da yapmamız gerekeni bağımsızlık için yaptık." dedi. Putin, "Başka planları vardı, bizi dinlemediler. NATO bizim sınırlarımıza tehlike yarattı" diyerek Batı'ya mesaj verdi..