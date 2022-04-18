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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’daki orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti | Video 18.04.2022 | 12:07
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SON DAKİKA! Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 18.04.2022 | 12:07
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Rusya Lviv’i 5 roketle vurdu: 6 ölü, 11 yaralı | Video 18.04.2022 | 12:04
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Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı | Video 18.04.2022 | 08:40
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Instagram’dan tepki çeken karar! Bella Hadid’e paylaşım engeli 17.04.2022 | 22:06
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Harkov’da sivillere yönelik saldırı görüntüsü ortaya çıktı | Video 17.04.2022 | 16:35
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı | Video 17.04.2022 | 12:53
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Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu | Video 17.04.2022 | 12:53
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Tahran'da Uluslararası Kuran-ı Kerim Fuarı başladı | Video 17.04.2022 | 08:38
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Almanya'da Türk çocuğa polis şiddeti! 16.04.2022 | 14:24
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Irak’ta feci trafik kazası: 11 ölü, 2 yaralı | Video 16.04.2022 | 12:47
Ukrayna'nın Lviv kentini 5 roketle hedef alan Rusya'nın saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.