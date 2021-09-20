Video Dünya Son dakika! Rusya'da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video

Son dakika! Rusya'da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video

Son dakika! Rusya'da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video
20.09.2021 | 10:11

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir üniversiteye ateş açıldı. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor.

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